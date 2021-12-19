Valiliklerden peş peşe açıklamalar! Eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği iller...

Kar, bazı illerimizde hayatı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Konya ve Aksaray'da okullar tatil edildi.

Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar, bir gün süreyle tatil edildi.

Öte yandan Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığı ifade edildi.

İşte valilikten yapılan açıklama:

"Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol ve Hozat-Ovacık kara yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur."

KONYA'DA 24 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibarıyla ara verilen ilçe sayısı 24'e yükseldi.

Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.

Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

AKSARAY'DA DA TATİL KARARI

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi