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Valilikten ’Ankara’da patlama’ iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten ’Ankara’da patlama’ iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Ankara'da patlama" başlığıyla sosyal medyada dolaşan haberlerin, Etimesgut ilçemizde faaliyet gösteren bir taş ocağı işletmesindeki rutin imalat çalışmalarından kaynaklanmış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: İHA

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