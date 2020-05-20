Valilikten balkona İngiliz Bayrağı asan yabancı uyruklu şahıs ile ilgili açıklama!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye saat 19:19'u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Kayseri Valiliği'nden yabancı uyruklu bir şahsın İstiklal Marşı okunduğu sırada balkonuna İngiliz Bayrağı astığı iddiası ile ilgili açıklama yapıldı.

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan açıklamada bayrağı asan yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.

Kayseri Valiliğince yapılan yazılı açıklamada; "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz Bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.