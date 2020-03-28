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VALİLİKTEN ÇOCUKLARIN MARKET VE PAZARLARA ALINMAMASI KARARI 

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını açıkladı.

VALİLİKTEN ÇOCUKLARIN MARKET VE PAZARLARA ALINMAMASI KARARI 

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" dedi.

Kaynak: DHA




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