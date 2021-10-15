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  3. Valilikten flaş açıklama! 18 yaşından küçüklere yasaklandı

Valilikten flaş açıklama! 18 yaşından küçüklere yasaklandı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri, hava yolları acenteleri ve bilet satış noktalarında bilet satışının yapılması yasaklandığı belirtildi.

Valilikten flaş açıklama! 18 yaşından küçüklere yasaklandı

Hakkari'de ailesinin veya kurumun bilgisi olmadığı takdirde evden ve yurtlardan kaçan, kayıp çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkilemesi mümkün olan olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

18 YAŞ ALTINA BİLET SATILMAYACAK

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre söz konusu düzenleme ile şehirlerarası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılmayacak.

TEYİT EDİLİP TUTUNAĞA BAĞLANIKTAN SONRA SATIŞ YAPILABİLECEK

Öte yandan, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek, çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edilip ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.

18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde ise kolluk kuvvetleri bilgilendirilecek.

Kentte veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan 18 yaşından küçüklere ise belge gösterdiğinde bilet satışı yapılabilecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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