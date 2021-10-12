Valilikten flaş açıklama: 307 ev karantinaya alındı

Adıyaman kent merkezinde bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bu gelişmenin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; kentteki bazı mahallelerde bulunan 307 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan duyuru şu şekilde:

"Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 12.10.2021 tarihinde saat 10.30’ da 1593 sayılı Umumi

Hıfzıssıhha Kanununun 23, 26, 27 ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Mahmut ÇUHADAR başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.01.2021 tarih, E-89780865-153-3

sayı ve “Kovid-19 Yeni Varyantı.” konulu Genelgesi. (a) T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel

Müdürlüğü’nün 16.03.2020 tarihli ve 5353 sayılı Genelgesi. (b) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün

02.01.2021 tarihli ve 1 sayılı yazısı. (c) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25.12.2020 tarihli ve 2224

sayılı yazısı. (ç) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25.01.2020 tarihli ve 2223 sayılı yazısı. (d) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 02.01.2021 tarihli ve 1282 sayılı yazısı.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

88 adreste, belirtilen tarihten itibaren 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırılmıştır."