Esenler’deki okullar yüz yüze eğitim için hazırCelal Şengör'den korkutan deprem yorumu: Suskun bölge kırılmaya başladıBorsa İstanbul, halka arz süreçlerine yeni düzenleme getirdiCumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştüTrafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlının tutukluluk haline devam kararıNorm Ender 'İhtiyacım Yok' adlı parçası sosyal medyada paylaştıÇukurca Belediyesi 2 adet sera kurulumu için çalışmalara başladı3 hakemin koronavirüs testi pozitif!Üniversite ek tercih kayıtları nasıl yapılır? YKS ek tercih kayıt işlemiOnur Seyit Yaran'ı vuran şüpheli tutuklandı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Valilikten flaş karar! Yürürken sigara içmek yasaklandı

Valilikten flaş karar! Yürürken sigara içmek yasaklandı

Giresun Valiliğinin aldığı karara göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların yürürken sigara içmeleri yasaklandı.

Valilikten flaş karar! Yürürken sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs salgını sürecinde maske takmak önem arz ederken sigara içen vatandaşlar bu kuralı ihlal ediyorlar. Ülkemizde de salgında vaka sayıları artışa geçerken Giresun Valiliği, salgının yayılmasının önüne geçilmesi için önemli bir karar aldı. ​Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar göre  Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Öte yandan kararla  uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Valilikten flaş karar! Yürürken sigara içmek yasaklandı

YASAKLARA UYULUYOR

Kentte vatandaşların alınan  karara uyduğu, yürürken sigara içmek yerine  oturarak sigara içtikleri görüldü. Alınan kararın olumlu olduğunu belirten Hüseyin Yaman, “Sigara kullanmaya karşıyım, fırsat bu fırsat diyerek bıraksınlar. Yeşilay’a başvurup sigarayı bırakmayı denesinler” dedi.

Süleyman Ümit ise, "Pandemi için uygunsa uygulansın. Sigara içiyorum ama bu durumda parkta içmem” ifadesini kullandı.

Valilikten flaş karar! Yürürken sigara içmek yasaklandı

"KARARLARIN DOĞRU KARARLAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini belirten esnaf Fatih Azgın," Devletin aldığı kararlar da önemli bizim için. İnsanların yaşamına çok müdahale etmeden mümkün mertebe zafiyetleri en aza indirmek için bir süreç işliyor. Pandemi sürecinin neler getireceğini kimse kestiremiyor. Devletimizin aldığı kararların doğru kararlar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT
1 Yorum