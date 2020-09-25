Valilikten flaş karar! Yürürken sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs salgını sürecinde maske takmak önem arz ederken sigara içen vatandaşlar bu kuralı ihlal ediyorlar. Ülkemizde de salgında vaka sayıları artışa geçerken Giresun Valiliği, salgının yayılmasının önüne geçilmesi için önemli bir karar aldı. ​Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar göre Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Öte yandan kararla uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

YASAKLARA UYULUYOR

Kentte vatandaşların alınan karara uyduğu, yürürken sigara içmek yerine oturarak sigara içtikleri görüldü. Alınan kararın olumlu olduğunu belirten Hüseyin Yaman, “Sigara kullanmaya karşıyım, fırsat bu fırsat diyerek bıraksınlar. Yeşilay’a başvurup sigarayı bırakmayı denesinler” dedi.

Süleyman Ümit ise, "Pandemi için uygunsa uygulansın. Sigara içiyorum ama bu durumda parkta içmem” ifadesini kullandı.

"KARARLARIN DOĞRU KARARLAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini belirten esnaf Fatih Azgın," Devletin aldığı kararlar da önemli bizim için. İnsanların yaşamına çok müdahale etmeden mümkün mertebe zafiyetleri en aza indirmek için bir süreç işliyor. Pandemi sürecinin neler getireceğini kimse kestiremiyor. Devletimizin aldığı kararların doğru kararlar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.