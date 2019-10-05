Valilikten gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından bu geceden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 6 Ekim 2019 tarihinde gece saat 02.00'dan sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2), Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA