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Valilikten hava kirliliği açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, "Basında yer alan; Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde bulunan Bursa istasyonu hava kalitesi indeks değerlerinin tehlikeli seviyeye yükseldiği haberleri üzerine yapılan incelemede, Bursa istasyonunda www.havaizleme.gov.tr web adresindeki indeks değerinin partikül...

Valilikten hava kirliliği açıklaması

Bursa Valiliği, hava kirliliğiyle alâkalı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Basında yer alan; Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde bulunan Bursa istasyonu hava kalitesi indeks değerlerinin tehlikeli seviyeye yükseldiği haberleri üzerine yapılan incelemede, Bursa istasyonunda www.havaizleme.gov.tr web adresindeki indeks değerinin partikül madde cinsinden son on günlük süreçte 4 gün "iyi" (ortalama 30 g/m3), 4 gün "orta" (ortalama 60 g/m3) ve 2 günde "hassas" (ortalama 122 g/m3) seviyelerinde yer aldığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA




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