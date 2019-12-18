Valilikten ’kaza’ açıklaması: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrencinin durumu ağır

Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis aracının kaza yapması olayıyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 10 öğrenciden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği duyuruldu.

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 16.30 sıralarında Dikbıyık Irmaksırtı mevkiinde meydana gelen çok taraflı ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası olayı ile ilgili olarak, sürücülüğünü S.P. (48) isimli şahsın yapmış olduğu 55 C 6076 plakalı 11 lise öğrencisi bulunan servis aracı, Samsun istikametinden Çarşamba istikametine seyir halinde olduğu sırada aynı istikamette seyir eden sürücülüğünü İ.B.(53) isimli şahsın yapmış olduğu 55 SE 809 plakalı otomobilin sağ tarafından çarpması sonucu servis aracı karşı istikamete geçerek Samsun istikametine seyir halinde olan ve sürücülüğünü M.G. (70) isimli şahsın yapmış olduğu otomobile çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada servis şoförü ve 55 SE 809 plakalı araç sürücüsü yara almamıştır. Samsun istikametine seyir halinde olan araç sürücüsü M.G. yaralanarak hastaneye sevk edilmiştir. Servis aracı içerisinde bulunan B.Y. (16) isimli öğrencimiz hastaneye sevk edilmiş ancak hayatını kaybetmiştir. S.N. (16), Z.I.Ç. (17), E.M. (19), Y.E.Ş. (15), A.Ç. (16), N.Y. (16), E.K.B.(16), R.K. (18), O.C.B. (16), E.Ş. (16) isimli öğrencilerimiz yaralanarak hastaneye sevk edilmişlerdir. Yaralı 2 öğrencimizin hayati tehlikesi devam etmektedir. Vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Kazayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA