Valinin desteğiyle sağlığına kavuştu

1998 yılında yapılan yanlış ameliyat sonucu sağlığını kaybetme noktasına gelen Zehra Felek, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un desteği ile sağlığına kavuştu.

7. servikal vertebradan gelişen, toplumda yüzde 0,5-2 oranında görülebilen nadir bir iskelet anomalisi olan "Servikal Kosta" teşhisi konulan ve yapılan tedaviden sonuç alamayan 1 çocuk annesi 36 yaşındaki Zehra Felek, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un girişimleri ile yeniden ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu.

Şehit, gazi, engelli, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelere karşı her zaman hassasiyet gösteren ve devletin şefkat elini uzatan Vali Seddar Yavuz, bu kez 1 çocuğuyla yalnız başına yaşam mücadelesi veren Zehra Felek isimli vatandaşın sağlığına kavuşması için elinden gelen tüm gayreti gösterdi.

Vali Seddar Yavuz, Zehra Felek'in 26 Haziran 2019 tarihinde Trabzon Medicalpark Hastanesinde ameliyat olması için çalışmaları hızlandırdı. Geçirdiği ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuşan Zehra Felek, bugün Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz" diyen Vali Yavuz, "Zehra kardeşimizin sağlığına kavuşması noktasında ameliyat için gerekli olan çalışmaların başlatılması talimatını verdim. Bugün kendisini sağlıklı bir şekilde görmek, valiliğimizde ağırlamak beni de ziyadesiyle mutlu etti. Zehra kardeşime geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Hastalık süresince yaşadığı sıkıntıları Vali Yavuz ile paylaşan Zehra Felek, "Sağlığıma kavuşabilmek için yardım talebimin kısa sürede yerine getirilmesinden dolayı Sayın Valim Seddar Yavuz'a teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Mutluluğumu, sevincimi nasıl anlatabilirim ki, Allah razı olsun" diyerek, duygularını dile getirdi.

Kaynak: İHA