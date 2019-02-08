Valisi Akbıyık aspir fabrikasını gezdi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay tarafından kurulan aspir fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Hakkâri Yüksekova ilçesinde çiftçiler tarafından ekilen aspir bitkisi, kurulan fabrikada işlenerek yağ elde ediliyor. Vali İdris Akbıyık beraberinde Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay tarafından ilçede kurulan aspir yağı fabrikasını ziyaret etti. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, fabrikayı gezen Vali Akbıyık'a aspir bitkisinden nasıl yağ elde edildiği ile ilgili bilgi verdi.

Onay, Yüksekova'da hasadı yapılan aspir bitkisinin Almanya, Amerika, Çin ve Meksika'daki yağlardan çok daha üstün bir yağ olduğunu ve içinde kimyasal olmadığını söyledi. Aspir bitkisinden yılda 260 ton yağ elde edildiğini ifade eden Onay, "Çiftçilerimiz 100 dönümlük alanda ekilen aspirden yaklaşık 45 bin lira gelir elde ediyor. Çiftçilerimiz bir kilo ektiğinde 40 kilo elde ediyor. Bir dönümden 250 kiloyla Türkiye ortalamasının çok üstündeyiz. Bu sene 25 çiftçi aspir bitkisiyle uğraştı. Ancak 17 kişi gelir elde edebildi. Bu sene çok yağmur yağması nedeniyle bazı çiftçilerimiz verim alamadı. Çünkü sulak alan aspiri olumsuz etkiliyor. Yüksekova'da sadece 220 bin dönüm aspir alanı ovada var. Toplamda 400 bin dönüm arazimiz var. Devletimiz bu sene 17 çiftçimize 125 bin lira destek vermiş oldu. Aspir yağı kokusuz ve tatsız. Karaciğer yağlanması yapmıyor. Hatta cildi güzelleştirdiği için bayanlar tarafından makyajda bile kullanılıyor. Özellikle sporculara çok iyi geliyor. Türkiye'de yıllık 150 ton üretilirken biz ise 250 ton üretiyoruz" dedi.

"Yüksekova'nın yeni umudu aspir"

Vali Akbıyık ise, Valilik olarak aspir bitkisinden yağ edilmesini desteklediklerini, bu yılda yine çiftçilere aspir tohumu desteğinde bulunacaklarını söyledi. Hakkâri'de tarımında aspirin bir numara olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Asipiri yaygınlaştıracağız, geliştireceğiz. Aspir bitkisiyle ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan proje üreteceğiz. Bu sene de çiftçilerimize 10 ton aspir tohumu dağıtacağız. Aspir yağı fiyat olarak uygun ve daha sağlıklı. İnşallah Yüksekova'nın yeni umudu aspir olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA