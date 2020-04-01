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  3. Valizde 9,5 kilogram esrar ele geçirildi

Valizde 9,5 kilogram esrar ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da, valizinde 9 kilo 592 gram esrar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma aracındaki bir yolcu...

Valizde 9,5 kilogram esrar ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da, valizinde 9 kilo 592 gram esrar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma aracındaki bir yolcu yakalandı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada, 9 kilo 592 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA




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