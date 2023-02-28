Valizhon Rakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valizhon Rakhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valizhon Rakhimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valizhon Rakhimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valizhon Rakhimov 16 Şubat 1995 tarihinde Urgench, Xorazm Region şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Валижон Алижонович Рахимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valizhon Rakhimov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Young Football Talents yapmaktadır. Valizhon Rakhimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Valizhon Rakhimov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valizhon Rakhimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valizhon Rakhimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valizhon Rakhimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valizhon Rakhimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Lokomotiv BFK

27 Ekim 2017 yılında Sultanorhanspor

19 Eylül 2018 yılında 1920 Maraş Spor

9 Ocak 2019 yılında Çayırova Spor

1 Ocak 2020 yılında AGMK Olmaliq

Valizhon Rakhimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valizhon Rakhimov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Valizhon Rakhimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 16 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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