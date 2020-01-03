Valladolid - Leganes maç sonucu | Valladolid - Leganes maç özeti

İki takım Valladolid - Leganes karşı karşıya geldi. İSPANYA: LaLiga - 19. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Valladolid - Leganes maç sonucu ve Valladolid - Leganes maç özeti detayları...

İspanya La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Real Valladolid sahasında Leganes ile 2-2 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Enes Ünal 90 dakika sahada kaldı ve 2 gol birden atmayı başardı.

Valladolid - Leganes maç özeti

Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, La Liga'da 19. hafta maçında Leganes'i konuk etti.

Valladolid'in golleri 8 ve 79. dakikalarda Enes Ünal'dan geldi. Leganes'in gollerini ise 4. dakikada Braithwaite ve 13. dakikada Mesa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Valladolid puanını 21'e yükseltti. Leganes'in puanı ise 14 oldu.

Valladolid'i Enes Ünal taşıdı

LaLiga’nın 19’uncu haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid sahasında Leganes’i konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu’nda oynanan mücadelede Leganes 4’üncü dakikada Braithwaite’nin golüyle 1-0 öne geçti. Valladolid bu gole 8’inci dakikada Enes Ünal ile cevap verdi: 1-1. Leganes 13’üncü dakikada Mesa’nın golüyle bir kez daha öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu şekilde tamamlandı.

Ev sahibi ekip adına 79’uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi. Temsilcimiz Enes Ünal, mücadelede 90 dakikada sahada kalırken, 1 de sarı kart gördü.