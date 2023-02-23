Valmir Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valmir Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valmir Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valmir Berisha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valmir Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valmir Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valmir Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valmir Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valmir Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valmir Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valmir Berisha 6 Haziran 1996 tarihinde Deçan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsveç,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valmir Berisha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Group - Denis Kadiric yapmaktadır. Valmir Berisha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Valmir Berisha'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valmir Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valmir Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Valmir Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valmir Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2012 yılında Halmstad U19

30 Ocak 2014 yılında Roma A19

25 Ağustos 2014 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2015 yılında Roma A19

3 Temmuz 2015 yılında SC Cambuur

11 Nisan 2016 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2017 yılında Aalesund

23 Nisan 2018 yılında Fjölnir

8 Ocak 2019 yılında Aalesund

19 Şubat 2019 yılında Velez Mostar

23 Ocak 2020 yılında Chindia

4 Eylül 2021 yılında Sliema Wander.

1 Temmuz 2022 yılında Otelul Galati

1 Şubat 2023 yılında Minaur

Valmir Berisha kimdir

Valmir Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valmir Berisha şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Halmstads BK (-2013), AS Roma (2013–2014)

Valmir Berisha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U18 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 10 gol atmıştır.

İsveç Olimpiyat takımında 21 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Valmir Berisha nereli

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