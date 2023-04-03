Valmir Matoshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valmir Matoshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valmir Matoshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valmir Matoshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valmir Matoshi 4 Temmuz 2003 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valmir Matoshi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 28 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Valmir Matoshi'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Valmir Matoshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valmir Matoshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valmir Matoshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valmir Matoshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Thun U21

28 Kasım 2022 yılında FC Thun

Valmir Matoshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valmir Matoshi şuan FC Thun takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Hünibach, FC Thun

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.