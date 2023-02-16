Valmir Sulejmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valmir Sulejmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valmir Sulejmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valmir Sulejmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valmir Sulejmani 1 Şubat 1996 tarihinde Großburgwedel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valmir Sulejmani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Valmir Sulejmani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Valmir Sulejmani'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valmir Sulejmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valmir Sulejmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valmir Sulejmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valmir Sulejmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2013 yılında Hannover 96 U19

10 Ekim 2013 yılında Hannover 96 II

1 Ocak 2014 yılında Hannover

30 Ocak 2015 yılında Union Berlin

30 Haziran 2015 yılında Hannover

14 Eylül 2016 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2018 yılında Waldh. Mannheim

21 Temmuz 2020 yılında Hannover

30 Ocak 2022 yılında FC Ingolstadt

Valmir Sulejmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valmir Sulejmani şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valmir Sulejmani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Wedemark (2001-2005), Hannover 96 (08/2005-12/2013)

Kosova takımında 9 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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