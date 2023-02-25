Valon Ahmedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valon Ahmedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valon Ahmedi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valon Ahmedi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Valon Ahmedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valon Ahmedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valon Ahmedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valon Ahmedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valon Ahmedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valon Ahmedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valon Ahmedi 7 Ekim 1994 tarihinde Ohrid şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Valon Ahmedi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valon Ahmedi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valon Ahmedi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Valon Ahmedi'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Valon Ahmedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valon Ahmedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Valon Ahmedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valon Ahmedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Südtirol

10 Temmuz 2014 yılında NK Celje

13 Ocak 2016 yılında NK Maribor

15 Eylül 2018 yılında Kiryat Shmona

22 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2019 yılında Inter Zapresic

4 Ocak 2020 yılında Shkendija

9 Ocak 2021 yılında Soligorsk

Valon Ahmedi kimdir

Valon Ahmedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valon Ahmedi şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASV Kastelbell-Tschars (2004–2011) , FC Südtirol - Alto Adige (2011–2012)

Valon Ahmedi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valon Ahmedi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Fuyu Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuyu Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fuyu Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuyu Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Myakish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Myakish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Myakish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Myakish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhongliu Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhongliu Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhongliu Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhongliu Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Batyshchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Batyshchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Batyshchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Batyshchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi