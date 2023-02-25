Valon Ahmedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valon Ahmedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valon Ahmedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valon Ahmedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valon Ahmedi 7 Ekim 1994 tarihinde Ohrid şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Valon Ahmedi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valon Ahmedi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valon Ahmedi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Valon Ahmedi'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Valon Ahmedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valon Ahmedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valon Ahmedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valon Ahmedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Südtirol

10 Temmuz 2014 yılında NK Celje

13 Ocak 2016 yılında NK Maribor

15 Eylül 2018 yılında Kiryat Shmona

22 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2019 yılında Inter Zapresic

4 Ocak 2020 yılında Shkendija

9 Ocak 2021 yılında Soligorsk

Valon Ahmedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valon Ahmedi şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valon Ahmedi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASV Kastelbell-Tschars (2004–2011) , FC Südtirol - Alto Adige (2011–2012)

Arnavutluk U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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