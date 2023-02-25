Valon Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valon Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valon Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valon Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valon Berisha 7 Şubat 1993 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kosova,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valon Berisha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Valon Berisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Valon Berisha'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valon Berisha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valon.berisha14_official

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Valon Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valon Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valon Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valon Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Viking FK

26 Temmuz 2012 yılında RB Salzburg

3 Temmuz 2018 yılında Lazio

30 Ocak 2020 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2020 yılında Lazio

9 Temmuz 2020 yılında Stade Reims

7 Eylül 2022 yılında Melbourne City

30 Haziran 2023 yılında Stade Reims

Valon Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valon Berisha şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valon Berisha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Egersunds IK (1998-2009)

Kosova takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 4 gol atmıştır.

Norveç takımında 16 numaralı formasıyla 15 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

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