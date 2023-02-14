Valon Fazliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valon Fazliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valon Fazliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valon Fazliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valon Fazliu 2 Şubat 1996 tarihinde Dielsdorf ZH şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valon Fazliu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Valon Fazliu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valon Fazliu'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Valon Fazliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valon Fazliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valon Fazliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valon Fazliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2017 yılında Grasshoppers

26 Ekim 2017 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2018 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2018 yılında FC Lugano

3 Eylül 2019 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

Valon Fazliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valon Fazliu şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Grasshopper Club Zürich (ab Junioren E), FC Regensdorf (Junioren F)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.