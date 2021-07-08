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Valorant 3.01 yama notları yayınlandı | İşte yenilikler

Türkiye'de yayınlanmasıyla birlikte büyük ilgi gösterilen Valorant oyununun 3.01 yamasında yapılacak değişiklikler merak ediliyordu. Yama notları açıklandı. İşte giderilen hatalar...

Valorant 3.01 yama notları yayınlandı | İşte yenilikler

Ülkemizde FPS (First person shooter) türünün en sevilen oyunlarından biri olan Valorant, yeni yama getireceğini açıklamıştı. O değişiklik geldi. 3.01 yamasıyla birlikte bazı düzenlemeler ve hata giderilmeleri yapıldı. Yama notlarının yayınlandığı Valorant'ta 3.01 yamasını gelin birlikte inceleyelim.

Valorant 3.01 yama notları yayınlandı | İşte yenilikler

VALORANT 3.01 YAMASINDA GİDERİLEN HATALAR

AJANLAR

Sage artık havadaki menzilli yeteneklerin üstüne Bariyer Küresi yerleştiremeyecek.
Skye’ın sindirilmişken Kılavuz Işık’ın kör edici özelliğini etkinleştirebilmesine sebep olan hata giderildi.
KAY/O İPTAL/Komut sırasında çöktüğünde silah arkadaşlarının onu iyileştirememesine sebep olan hata düzeltildi.
Sova’nın Keşif Oku’nun havada uçarken düşmanlara konuşlandırılmış olarak görünmesine sebep olan hata giderildi.

 

SOSYAL

Yazılı sohbet kanalında renkleri değiştirerek sistem mesajlarının taklit edilmesine olanak tanıyan hata giderildi.
Özel oyunlarda kullanıcı ara yüzündeki davet düğmesinin Savunanların Koçu ibaresiyle üst üste gelmesine sebep olan hata giderildi.
“Grubumun Dışındakiler İçin Rasgele İsimler Kullan” seçeneği açıkken isimlerin soru işareti olarak görünmesine sebep olan hata giderildi.

Valorant 3.01 yama notları yayınlandı | İşte yenilikler

 

İLERLEME

Gözlemci modundaki hizalama sorunları düzenlendi.
Bazı oyuncuların olması gerekenden daha az hesap seviyesi almasına sebep olan hata giderildi.
Bu hatadan etkilendiyseniz, doğru hesap seviyesine sahip olacak ve yanlış seviyede oynarken kazandığınız hesap puanlarını kaybetmeyeceksiniz.
Oyun sonu ekranındaki hesap seviyesini etkileyen görsel sorunlar giderildi.

 

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