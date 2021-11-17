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Valorant Chamber ne zaman gelecek? Valorant Chamber özellikleri neler?

Türkiye genelinde milyonlarca oyuncu kitlesine ulaşan Valorant'a yeni gelecek şampiyon merak konusu oldu. Oyunseverler internet üzerinden Valorant Chamber ne zaman gelecek? Valorant Chamber özellikleri neler? Sorularını araştırmaya başladı. İşte o soruların cevapları...

Valorant Chamber ne zaman gelecek? Valorant Chamber özellikleri neler?

Çıktığı tarihten itibaren oldukça ilgi gören ve ülkemizde de her geçen gün popülaritesini artıran Valorant oyunu, yaptığı yeniliklerle oyuncularına daha eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sürekli olarak yeni şampiyonları oyununa dahil eden Valorant, bir sonraki şampiyon olarak Chamber'ı getireceğini duyurmuştu. Peki Valorant Chamber ne zaman gelecek? Valorant Chamber özellikleri neler? İşte cevaplar...

VALORANT CHAMBER NE ZAMAN GELECEK?

Valorant'ın son ajanı Chamber karakterinin, yeni yamayla birlikte oyuna sunulacağı ifade edilmişti. Valorant'ın son yaması 16 Kasım 2021 Salı günü kullanıcılarına sunuldu. Bu güncellemeyle birlikte Chamber karakteri de oyuna dahil oldu. Güncellemeyi yapan oyuncular, karakteri satın alarak oynayabilecek.

Valorant Chamber ne zaman gelecek? Valorant Chamber özellikleri neler?

VALORANT CHAMBER ÖZELLİKLERİ NELER?

Oyunda her karakterin 3 yeteneği ve bir de ultisi bulunuyor. Bu kapsamda yeni ajan Chamber'in özellikleri şu şekilde:

Ticari Marka (C) : Düşmanlar için bir tuzak yerleştirmeyi sağlar. Görünür bir düşman menzile girdiğinde, tuzak geri sayım yapar ve yakalanan oyuncuları yavaşlatan bir alan oluşturur.
Kelle Avcısı (Q) : Ağır bir tabancayı kuşanmak için etkinleştirmeli ve tabanca elinizdeyken, silahın özelliklerinden yararlanmak için farenin sağ tuşuna basmalısınız.
Randevu (E) : İki adet ışınlanma noktası yerleştirmeli, noktanın ulaşabileceği mesafedeyken, diğer noktaya hızlı bir şekilde ışınlanmak için etkinleştirmelisiniz. Işınlanma noktaları geri alınabilir ve tekrar yerleştirilebilir.
Güç Turu (X) : Herhangi bir doğrudan saldırı ile düşmanları öldürecek keskin nişancı tüfeği çağırmak için etkinleştirmelisiniz. Bir düşmanı öldürdüğünüzde, yakalanan oyuncuları yavaşlatan bir alan oluşturur.

Valorant Chamber ne zaman gelecek? Valorant Chamber özellikleri neler?

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