Valorant oyuncularına kötü haber! Windows 11 kullananlar bu oyunu oynayamayacak!

Türkiye'nin en çok oynanan Riot Games'in popüler FPS oyunu Valortant, artık Windows 11 yüklü bilgisayarda çalışmak için güvenlik işlemcisini zorunlu kılmaya başladı. Daha önceden bu güvenlik özelliği Windows 11'i çalıştırmak için atlanıyordu. Ancak Riot Games'in yeni zorunluluğu nedeniyle TPM 2.0 olmadan Windows 11 çalıştıran bilgisayarlar Valorant'ı çalıştıramayacak. Bu zorunlulukla birlikte Valorant oyuncuları Windows 11 kısıtlamasından sonra oyuna giriş yapamıyor.

OYUNA GİREMEDİLER

Windows 11 Build 22000.176 ve Build 22449 güncellemelerinin yapılmasının sonrasında Valorant oyuncuları oyuna giremedikleri yönünde Riot Games'e bildiride bulundular. Oyuncuların, Valorant'a girmeyi denediklerinde "Riot Games'in Valorant'ı, TPM (Güvenilir Platform Modülü) 2.0 ve Güvenli Önyükleme olmayan Windows 11 bilgisayarlarda desteklemiyor." mesajı ile karşı karşıya geldiği öğrenildi.

SADECE WİNDOWS 11'DE BULUNUYOR

Riot Games yakın zaman yaptığı güncelleme ile Vanguard hile önleme sistemini Windows 11'de TPM 2.0 ve Güvenli Önyüklemeyi zorunlu kılmıştı. Bu yazılım, arkada çalışan işlemleri denetleyerek hile sistemini önlemek için güçlü bir güvenlik duvarı oluşturuyor. Güncelleme şu an sadece Windows 11 için uygulanıyor.

SADECE VALORANT İLE SINIRLI KALMAYABİLİR

Öte yandan Windows 11'de meydana gelen bu kısıtlamanın sadece Valorant ile sınırlı kalmaması da muhtemel görünüyor. Yeni çıkacak işletim sistemi ile Fortnite ve birçok başka popüler oyun da kısıtlamalara dahil olabilir. Bu ihtimallerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise Windows 11 işletim sistemi resmen sunulduğunda net olarak anlaşılacak.