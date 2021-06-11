Valorant VAN 68 hatası nedir? Valorant VAN 65 hatası çözümü

Valorant oyununda çok yaygın bir sorun olarak ortaya çıkan VAN 65 hatası çeşitli faktörler neden olabilir, bu sizin tarafınızdan veya İnternet Servis Sağlayıcınızın tarafında olabilir. Peki Valorant VAN 68 hatası nedir? İşte detaylarıyla Valorant VAN 65 hatası çözümü...

VALORANT VAN 68 HATASI NEDİR?

Valorant VAN 68 hatası genellikle, Valorant sunucularına bağlanmada sorun yaşandığı zaman ortaya çıkmaktadır.

VALORANT VAN 65 HATASI ÇÖZÜMÜ

Valorant 68 hatasının çözümü için birden fazla yöntem bulunmaktadır.

İlk olarak Valorant oyununu yeniden başlatın. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için oyuna giriş yapın daha sonra çıkın ve tekrar girmeyi deneyin.

Problem devam ediyorsa bilgisayarınızı yeniden başlatın. Çünkü Valorant'ın hileleri önlemesini sağlayan Vanguard, bu hataya neden olabilir.. Vanguard ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için, hızlı bir bilgisayarınızı yeniden başlatma en iyi çözümdür.

Sunucu hatası olan bu hata, internet bağlantınızda yaşanan bir sorun nedeniyle de olabilir. Bunun için internet bağlantınızı sıfırlayın. Modeminizi açıp kapattığınız da sorunu çözebilirsiniz.

Riot, şikayetlere ve sorulara anında yanıt veren gelecek vaat eden bir destek ekibine sahiptir. Bu nedenle, Riot'un Valorant destek sayfasına gidebilir ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.