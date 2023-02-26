Valter Parn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valter Parn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Valter Parn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valter Parn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.