Valter Parn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valter Parn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valter Parn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valter Parn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valter Parn 4 Nisan 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valter Parn Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valter Parn, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valter Parn'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valter Parn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valter Parn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında FC Nomme U17
1 Ocak 2019 yılında FC Nomme U19
1 Ocak 2020 yılında Harju JK
1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz
Valter Parn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valter Parn şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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