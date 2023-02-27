Valters Gaismins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valters Gaismins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valters Gaismins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valters Gaismins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valters Gaismins 18 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valters Gaismins Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Valters Gaismins'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valters Gaismins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valters Gaismins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında Jelgava
Valters Gaismins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valters Gaismins şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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