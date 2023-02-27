Valters Purs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valters Purs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valters Purs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valters Purs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valters Purs 19 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valters Purs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Valters Purs'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valters Purs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valters Purs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valters Purs şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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