2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Rolex Türkiye Grand Prix'sinde kazanan belli oldu. Peki Valtteri Bottas kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Formula 1 Türkiye Grand Prix birinci Valtteri Bottas takımı nedir? İşte ayrıntılar...

VALTTERİ BOTTAS KİMDİR?

Valtteri Bottas 28 Ağustos 1989 tarihinde dünyaya geldi.

Finli Formula 1 pilotu Mercedes için yarışmaktadır. Monako'da yaşamaktadır. Bottas önümüzdeki yıl için Alfa-Romeo takımı ile anlaşmıştır.

VALTTERİ BOTTAS KARİYERİ

Formula 1

Williams (2013-16)

Bottas 2013'te Williams ile yarışmaya başlamıştır. 2013'teki takım arkadaşı Pastor Maldanado'dur.İlk sezonunu 4 puanla 17. olarak bitirmiştir.

2014'te takım arkadaşı Felipe Massa'dır. 2014 sezonunda ise ilk podyumlarını elde etmiştir.6 podyumla birlikte 186 puan kazanıp 4.olarak bitirmiştir.

2015 sezonunda ise 2 podyum elde ederek 136 puan kazanıp 5. bitirmiştir.

2016 sezonu ise Williams'taki son sezonu olmuştur.1 podyum ile birlikte 85 puan toplamış ve sezonu 8. bitirmiştir.

Mercedes (2017-Günümüz)

2017 sezonunda Mercedes F1 takımına geçen Bottas ilk yarış galibiyetini 2017 Rusya Grand Prix'inde kazanmıştır. Ayrıca o sezon 2017 Avusturya Grand Prix ve 2017 Abu Dabi Grand Prix'lerini kazanıp 305 puanla 3. olarak bitirmiştir.

2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarıştada yer alan Bottas 8'inde podyumda yer aldı, 1 yarışta finişi göremedi. Sezonu 247 puanla 5. sırada tamamladı.

2019 sezonuna 2019 Avustralya Grand Prix'sini kazanarak başlayan Bottas o sezonda 3 galibiyet daha alarak 326 puanla 2. olarak bitirmiştir.

Şu anda devam eden 2020 sezonunda ise 2020 Avusturya Grand Prix'ini kazanmıştır.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX BİRİNCİSİ VALTTERİ BOTTAS TAKIMI NEDİR?

Takımı Mercedes'tir. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, önümüzdeki yıl için Alfa-Romeo takımı ile anlaşmıştır.