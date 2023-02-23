Valtteri Moren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valtteri Moren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valtteri Moren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valtteri Moren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valtteri Moren 15 Haziran 1991 tarihinde Vantaa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valtteri Moren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Valtteri Moren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 25 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Valtteri Moren'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valtteri Moren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valtteri Moren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valtteri Moren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valtteri Moren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Klubi 04

1 Ocak 2011 yılında HJK Helsinki

6 Ağustos 2015 yılında Waasl.-Beveren

25 Temmuz 2020 yılında HJK Helsinki

Valtteri Moren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valtteri Moren şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valtteri Moren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PK-35 Vantaa (2007-2008), FC Kiffen 08 (1995-2006)

Finlandiya takımında 23 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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