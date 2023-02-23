Valtteri Vesiaho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valtteri Vesiaho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valtteri Vesiaho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valtteri Vesiaho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valtteri Vesiaho 10 Şubat 1999 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valtteri Vesiaho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Valtteri Vesiaho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valtteri Vesiaho'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valtteri Vesiaho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valtteri Vesiaho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valtteri Vesiaho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valtteri Vesiaho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Klubi 04

1 Ocak 2017 yılında HJK Helsinki

10 Temmuz 2019 yılında TPS

1 Ocak 2020 yılında FC KTP

18 Eylül 2020 yılında Haro Deportivo

20 Temmuz 2021 yılında Córdoba CF B

13 Temmuz 2022 yılında FC KTP

Valtteri Vesiaho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valtteri Vesiaho şuan FC KTP takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valtteri Vesiaho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Helsingin Ponnistus, Käpylän Pallo

Finlandiya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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