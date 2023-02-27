Valur Thor Hakonarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valur Thor Hakonarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Valur Thor Hakonarson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valur Thor Hakonarson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.