Valur Thor Hakonarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valur Thor Hakonarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valur Thor Hakonarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valur Thor Hakonarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valur Thor Hakonarson 20 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Valur Þór Hákonarson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valur Thor Hakonarson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Valur Thor Hakonarson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Valur Thor Hakonarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valur Thor Hakonarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Şubat 2021 yılında Keflavík
Valur Thor Hakonarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valur Thor Hakonarson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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