Vamp ne demek, TDK'ya göre Vamp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vamp ne demek? Vamp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vamp kelimesi. Peki vamp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vamp nedir, vamp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VAMP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vamp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vamp kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre vamp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkekleri peşinde koşturan, aşırı tavır, kıyafet veya makyajıyla bakışları üzerinde toplayan, baştan çıkarıcı kadın

