Van Altayspor öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi

Van Altayspor Kulübünde eğitim gören minik sporcular kahvaltıda bir araya geldi.

Bir kahvaltı salonunda düzenlenen etkinliğe Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık, AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say, Van Altayspor Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ali Erhan Sağdinç, antrenör ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte minik sporcularla bol bol sohbet eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, karnelerinden dolayı öğrencileri tebrik etti.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık ve Belediye Başkan Adayı İsmail Say ise, ilçede başlatılan oluşumun güzel olduğunu ve pırıl pırıl gençlerin yetiştiğini belirterek, böyle bir oluşumun başlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Van Altayspor Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ali Erhan Sağdinç de, Van'da 125 lisanslı sporcularının olduğunu ifade ederek, "İlk yılımız olmasına rağmen bu sayıya ulaşmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Şu anda Van'da 13, 14, 15, 17 ve 19 yaş gruplarında yarışıyoruz ve her yaş grubunda da ilk üçteyiz. Her yaş grubunda ilk üçte olmak bizleri memnun ediyor, ancak hedefimiz her yaş grubunda birinci olmaktır" dedi.

Kulüp bünyesinde yetişen sporcuların eğitimlerinde de gösterdiği başarının takdire şayan olduğunu dile getiren Sağdinç, "Öğrencilerimizin sporun yanında eğitimlerinde de başarılı olmaları ve karnelerinin iyi olması nedeniyle bizlerde Van Altayspor olarak kendilerine karne hediyesi olarak böyle bir kahvaltı düzenledik. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Ben bu anlamda katılım sağlayan protokole ve gerek sporda gerekse eğitimde gösterdikleri başarıdan dolayı tüm sporcularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kahvaltının ardından Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli tarafından düzenlenen öğle yemeğinde bir araya gelen öğrenciler, daha sonra at çiftliğini gezdiler.

