Van Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Farsça bölüm açılıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türkiye'de ilk defa Van Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Farsça dil bölümünün açılacağını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, "21'inci yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında Anadolu imam hatip lisesiyle bir ilke adım atılıyor. Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Farsça Hazırlık + 4 yıl için 30 öğrenci alacak" denildi.

'Neden Farsça?" sorusuna da yanıt verilen açıklamada, öğrencilerin başta Mevlana'nın "Mesnevî" isimli eseri ve Osmanlı arşivleri olmak üzere dil ve kültür alanları ile uluslararası alanlarda önemli yetkinliklere sahip olacaklarına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Türklerin İslamiyet'ten önce tanıştığı Farsça, Hint-Avrupa dediğimiz dil grubunun en önde gelen seçkin örneklerindendir. Farsça, Selçuklular tarafından resmî dil kabul edilmiş, edebiyat dili olarak başta Anadolu olmak üzere Orta Avrupa içlerine kadar tanınma imkânı bulmuştur. Osmanlı döneminde de büyük önem verilen Farsça, bugün de yaygın bir coğrafyada yaşamaya devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzce Arapça, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Japonca dillerinin yanı sıra Yabancı Dil Programı (Hazırlık Sınıfı) Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri kapsamında Farsça dilinin de öğretilmesi, dil çeşitliliği açısından önemli bir zenginlik olacaktır. Öğrencilerimiz böylelikle başta Mevlana'nın Mesnevî isimli eseri ve Osmanlı arşivleri olmak üzere hem tarihî ve edebî açıdan hem de günümüz dil, kültür ve uluslararası alanlarında önemli yetkinliklere sahip olacaklardır."

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Kaynak: DHA