Ajans Asya Fuarcılık tarafından düzenlenen "Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri Fuarı" kapılarını açtı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuara, 45 firma katılırken, yaklaşık 120 marka sergilendi. Mobilya, zücaciye, otomotiv, dekorasyon, beyaz eşya, ev tekstili, halı ve aksesuar ürünlerin yer aldığı fuarın 6 gün süreceği belirtildi.

Fuarın açılışının ardından açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fuarın çok iyi şekilde dizayn edildiğini belirtti. Ajans Asya Fuarcılık'ın fuar kültürünü Van'a oturttuğunu ifade eden Vali Bilmez, "İnşallah bundan sonra fuarlarımız aynı tempoyla devam eder. Diğer taraftan fuarların ilimizin ekonomisine ciddi bir katkı sunacağını umuyorum" dedi.

Fuar boyunca 35 bin ziyaretçi beklediklerine dikkat çeken Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise, "Özellikle perşembe gününden itibaren fuarımızın çok yoğun geçeceğine inanıyorum. Toplamda 45 tane standımız var ve 120 civarında marka sergileniyor. Firmalarımızın hepsinin Van firması olması bizim için çok önemlidir. Bu fuar Van'ın bağrından çıktı. Dolayısıyla burada Vanlının olması gerektiğine inandık. Yereldeki esnafımızı kalkındırmak ve desteklemek için buna dikkat edeceğiz ve hep birlikte fuarımızı büyüterek devam edeceğiz" diye konuştu.

Taş Konak İşletme Sahibi Mehmet Sadık Çelik de, bu tür fuarların Van için önemli olduğuna dikkat çekerek, fuar süresince yöreye ait yemek ikramında bulunacaklarını dile getirdi. Çelik, "Amacımız geçmişte ninelerimizin yaptığı yemekleri gündemde tutarak yeni nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda fuarın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesinin protokol üyeleri tarafından kesilmesinin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler stantları tek tek gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuara Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, kurum amirleri, STK temsilcileri, firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA