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Van Bahçesaray'daki çığın altında kalan araçlar ortaya çıktı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği 4 ve 5 şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde, karın altında kalan çok sayıda araç, havaların ısınmasıyla birlikte karın erimesiyle ortaya çıktı.

Van Bahçesaray'daki çığın altında kalan araçlar ortaya çıktı

Türkiye'nin en acı olaylarından olan yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi orta çıktı.

4.5 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4,5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.

 

Van Bahçesaray'daki çığın altında kalan araçlar ortaya çıktıVan Bahçesaray'daki çığın altında kalan araçlar ortaya çıktıVan Bahçesaray'daki çığın altında kalan araçlar ortaya çıktı

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