Van Bahçesaray'daki çığın altında kalan araçlar ortaya çıktı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği 4 ve 5 şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde, karın altında kalan çok sayıda araç, havaların ısınmasıyla birlikte karın erimesiyle ortaya çıktı.
Türkiye'nin en acı olaylarından olan yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi orta çıktı.
4.5 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI
Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4,5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.
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