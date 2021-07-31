Van, Başkale'de sel meydana geldi | Genç kadın boğulmaktan son anda kurtuldu

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı sele neden oldu. Sağanağın sele dönüşmesi sonucunda sulara kapılan onlarca koyun görüntülenirken, birçok yapının ise yıkıldığı ifade edildi.

BİR KADIN AKRABALARI TARAFINDAN KURTARILDI

Sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı. Yurtsever'in kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Nefes almakta zorlanan ve üzeri çamurla kaplanan kadın bir süre sonra kendisine geldi.

Sel sularına kapılan bir minibüsün sürüklenmesi de görüntülenirken, mahalle halkı ise büyük panik yaşadı.

VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Başkale ilçesinde meydana gelen sağanak ve sel felaketininbazı evlerde hasara yol açtığı ifade edildi.

Sel felaketinde can kaybı bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesine ait ekipler koordineli şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."