Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarı yaptı.

Açıklamalarda bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, bu gece saatlerinden itibaren Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde, yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine çarşamba sabah saatlerine kadar yoğun (20 cm üzeri) olmak üzere tekrar kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiğini söyledi. Elkatmış, başta çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA