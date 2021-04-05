Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de emekli amirallerin açıklamasına tepki

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Hazreti Ömer Camisinin avlusunda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladığını söyledi.

Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilindiğini belirten Uca, şunları kaydetti:

"Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu, Kanal İstanbul ve Montrö Anlaşması'na dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir."

Uca ve beraberindekiler, açıklamanın ardından emekli amiraller hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

- Bitlis

Bitlis Adliyesine giden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Memur-Sen Bitlis Şubesi Başkanı Cabir Durak, söz konusu açıklamayla silahlı kuvvetler dahil, devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığın ortaya konulduğunu söyledi.

Emekli askerlerin görevde oldukları dönemde neye hizmet ettiklerinin herkesçe bilindiğini belirten Durak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz."

Bitlis Eren Üniversitesi'nden (BEÜ) yapılan açıklamada da emekli amirallerin ortak imzalı yayımladıkları açıklamanın doğrudan milli egemenliği hedef aldığı aktarıldı.

Darbe ve vesayet yanlılarının heveslerinin Türkiye'nin siyasal hayatının hiçbir döneminde milli irade tarafından kabul görülmediği aktarılan açıklamada, "Ülkemiz, küresel salgın ve etrafımızdaki istikrarsızlıklar ile mücadele ederken darbe çığırtkanlarının açıklamaları demokrasiye inanan tüm halkımızı derinden üzmüştür. Bilinmelidir ki üniversitemiz, her zaman milli iradeden ve demokrasiden yana durmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

- Muş

Muş Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri de söz konusu emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunarak açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan Memur-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan, 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden milletin, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından da muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını söyledi.

Darbenin imasına dahi tahammüllerinin olmadığını, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceklerini belirten Barışan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin, arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Bu açıklamaya imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir."

- Hakkari

Hakkari'de de Memur-Sen İl Temsilciliğinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Diyanet-Sen İl Başkanı Yasin Aşkan, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladığını belirtti.

Türkiye'nin artık darbecilerden hesap sorulan bir ülke olduğunu, söz konusu amiraller hakkında başlatılan soruşturmayı yerinde bulduklarını dile getiren Aşkan, "Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er ise 104 emekli amiralin açıklamasını kınadıklarını söyledi.

Açıklamadaki amacın ülke üzerinde oynanan oyunlara çanak tutmak olduğunu ifade eden Er, şunları aktardı:

"Güçlü liderimiz sayın Recep Tayip Erdoğan olmasaydı Türkiye'nin temelini çoktan sarsmışlardı. 28 Şubat'ta denediler olmadı. Doğu ve Güneydoğu'da hendekler kazdılar olmadı. 15 Temmuz 2016 da darbe girişiminde bulundular oda olmadı. Halk olarak 15 Temmuz gecesi de vatanımızın yanındaydık, bu günde yanındayız, yarın da yanında olacağımızı açık açık ilan ediyoruz."

Açıklamaya Terörden Zarar Görenler Derneği Başkanı Mehmet Yoldaş, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri de destek verdi.

Kaynak: AA