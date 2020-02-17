Van Büyükşehir Belediyesi 11 bin kamyon kar taşıdı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarında 11 bin kamyon kar yığını şehir dışına taşındı.

Son 26 yılın en ağır kışının yaşandığı Van'da, ilk kar yağışından bu yana yürütülen karla mücadele çalışması kesintisiz bir şekilde sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, şehir merkezinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, ana arterlerde biriken kar yığınlarını iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yükleyip şehir dışına çıkartıyor. Kamyonlara yüklenen kar yığınları Özalp yolu üzerinde bulunan eski çöp alanı ve Sıhke Gölü'ne boşaltılıyor. Her gün 40 kamyonun ortalama 30 sefer yaptığı çalışmalarda şu ana kadar toplamda 11 bin sefer yapan kamyonlar, şehir dışına 176 bin metreküp kar taşıdı. Karın taşındığı iki bölgede adeta kardan tepeler oluştu.

Yaya ve araç trafiğinin aksamaması için geceli gündüzlü çalıştıklarını ifade eden kamyon şoförü Murat Sagun, gün içerisindeki 10. seferini yaptığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti. Şoför Sagun, "Bu sene çok kar yağdı. Bizler de kar yağışıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu iş cesaret gerektiriyor, çünkü çok zorlu şartlarda çalışıyoruz. Şehir merkezinden taşıdığımız karlarla kar dağları oluşuyor. Burada da neredeyse kar dökecek yer kalmadı. Devam ettiğimiz çalışmalarla Allah'ın izniyle şehir merkezini tamamen kardan arındıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA