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Van Büyükşehir Belediyesi açıkladı: Belvan Kart hacklendi mi?

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan Van'ın ulaşım kartı Belvan Kartın hacklendiğine ilişkin iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi açıkladı: Belvan Kart hacklendi mi?

Van Büyükşehir Belediyesi "Belvan Kart'ın hacklendiği iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında Van Büyükşehir Belediyesinin ulaşım kartı Belvan'ın hacklendiği iddiaları üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bugün akşam saatlerinde sosyal medya paylaşım ağı Twitter'da, Belvan kartın hacklendiği ve bu yüzden kentte ulaşımın ücretsiz verildiğine dair paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar üzerine Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca yüklenici firmamız olan Asis Electronics ile irtibata geçilmiş ve iddialarla ilgili bilgi talep edilmiştir. Yüklenici firmamız tarafından sunucular üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda veritabanında herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmemiştir. Sistemde de herhangi bir aksama söz konusu değildir. Van Büyükşehir Belediyemizin vatandaş odaklı hizmetlerinin bu tür kurgusal ve yalan içeriklerle sabote edilmesini şiddetle kınıyoruz ve vatandaşlarımızdan sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımlara itibar etmemelerini önemle duyururuz" denildi.

Berna Akkaya
Editör


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