Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesine bağlı Emek ve Bağrıaçık grup mahalle yolunda asfalt çalışması başlattı.

Kırsal ilçelerdeki mahalle yollarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için aralıksız çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki asfalt ve yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca grup mahalle yollarında başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre, Özalp ilçesine ise 34 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık Mahalle yolu da yapılan çalışmalarla sıcak asfalta kavuşuyor.

Daha önce asfaltlanan Emek Mahallesi yolunun devamı niteliğindeki 8 kilometrelik yol, ayrıca Gürpınar ilçesine de bağlantı sağlıyor. Yaklaşık 7 kilometrelik kısmı tamamlanan grup yolundaki çalışmaların hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgi çalışması da yapılacak.

Yapılan çalışmalarla yıllardır yaşadıkları yol sorununun çözüldüğünü belirten mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Ekipler, buradaki çalışmaların ardından Yumruklu, Aşağı Yorganlı, Yukarı Yorganlı ve Yavuzlar grup mahalle yolunda çalışmalara başlayacakları belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)