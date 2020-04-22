Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde kent genelindeki unlu mamul üretim noktaları ve fırınları denetledi.

Van'da Ramazan öncesi büyükşehir zabıtası halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde kentte faaliyet yürüten unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde gramaj, hijyen, maske, eldiven, bone kullanımı, üretimde kullanılan mamullerin son kullanım tarihleri ve sosyal mesafeye kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Korona virüs salgınına karşı ekmek ve unlu mamullerin üretildiği alanları da büyük bir titizlikle inceleyen zabıta, işletme sahipleri ve çalışanları da hijyen konularında bilgilendirdi.

Yapılan denetimlerde yönetmeliklere uygun davranmayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA