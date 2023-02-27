Van Dave Harmon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Van Dave Harmon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Van Dave Harmon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Van Dave Harmon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Van Dave Harmon 22 Eylül 1995 tarihinde Gbalatuah şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Liberya uyrukludur.Gerçek adı da Van-Dave Gbowea Harmon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Van Dave Harmon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMASolution yapmaktadır. Van Dave Harmon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 5 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Van Dave Harmon'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Van Dave Harmon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Van Dave Harmon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Van Dave Harmon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Van Dave Harmon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Barrack YC

1 Temmuz 2015 yılında Diambars FC

1 Temmuz 2016 yılında Barrack YC

22 Temmuz 2018 yılında Metta

18 Şubat 2019 yılında 1.SC Znojmo

1 Ağustos 2019 yılında KF Drenica

31 Ocak 2020 yılında KF Feronikeli

2 Eylül 2020 yılında KF Laçi

19 Temmuz 2022 yılında JS Saoura

18 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

5 Kasım 2022 yılında FC Ballkani

Van Dave Harmon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Van Dave Harmon şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Van Dave Harmon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liberya takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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