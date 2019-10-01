Van Devlet Tiyatrosu, 3 Ekim’de perdelerini açıyor

Van Devlet Tiyatrosu, 3 Ekim'de "Yanlışlıklar Komedyası" adlı oyunla perdelerini açıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdiresi Gül Urgan, devlet tiyatrolarının her yıl ekim ayının ilk haftasında perdelerini açtığını ifade ederek, "Van Devlet Tiyatrosu, 3 Ekim'de William Shakespeare'in yazdığı, Özgür Avcu'nun yönettiği "Yanlışlıklar Komedyası" oyunu ile perdelerini açıyor. 30 Ekim itibariyle de Ayça Nur Kip Akyol'un yazdığı ve Hasan Çağdaş Kılıç'ın yönettiği "Yarım Gün Ülkesi" adlı çocuk oyunumuzla devam edeceğiz. Bunun yanında geçen sezondan devam eden "Umut Kavşağı" ve "Kahvede Şenlik Var" adlı oyunlarımız var. Ayrıca bu sezon en az iki yetişkin bir çocuk oyunu daha sahnelerimizde olacaktır. Amacımız; Van halkına, Van seyircisine mümkün olduğunca çok oyun, çok çeşitli oyunla buluşturmaktır" dedi.

Van Devlet Tiyatrosunun kentte meydana gelen deprem sonrasında seyircisini kaybettiğine dikkat çeken Urgan, "Van'da 22 yıllık köklü bir tiyatro var. Ama bu tiyatro, deprem sonrası yerleşmiş seyircisini biraz kaybetmiş durumda. Bu seyirciye tekrar ulaşmak, bizim geçmiş seyircilerimize bu heyecanı tekrar yaşatmak için çeşitli oyunlarla onların karşısına çıkmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Seyircilerin yerel oyun ve komedi içeren oyunları tercih ettiklerinin farkında olduklarını belirten Urgan, "Bizim amacımız hem dünya hem Türk klasiklerini bu sahnede göstermek hem de seyircimizin beklentilerine yanıt veren oyunlarla da sahnede olmaktır. Ekibimizle uyum gösterdiğimiz sürece tabi ki yerel oyunlara da yer vereceğiz" diye konuştu.

3 Ekim'de sahnelenecek olan "Yanlışlıklar Komedyası" adlı oyun hakkında bilgilendirmede bulunan Yönetmen Özgür Avcu ise, "Oyunda bir karı kocanın ikizi olur. Aynı anda bulundukları yerde bir başka ikiz çocuk dünyaya gelir. Ancak diğer çocukların ailesi fakir olduğu için bu çocukları Sirakuzalı bir çift sahiplenir. Daha sonra evlerine dönerken bir gemi kazası yaşarlar. Bu kazada bir çift çocuk anneye, bir çift çocukta babaya kalır. 7 yıl sonra bu çiftler Efes'te karşılaşırlar" dedi.

İlk defa Van'a geldiğini de sözlerine ekleyen Avcu, "Van hakkında daha önce çok güzel şeyler duydum. Ama geldiğimde bunların daha da arttığını gördüm. Şehir olarak çok sevdim, ama Van'ın da diğer kentler gibi yapılaşma anlamında bazı problemleri var. Ama gerek yöre halkı gerekse kültürel değerleri benim için çok önemli oldu. Bunun yanında burada çok iyi bir seyirci olduğunu da tahmin ediyorum. Bu nedenle Van halkının karşısına çıkmayı heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA