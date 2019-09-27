Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ göreve başladı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğünden Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ, göreve başlaması nedeniyle bir açıklama yayımladı. "Değerli Vanlı hemşehrilerim" diye açıklamasına başlayan Karabağ, "19 Eylül 2019 tarihli ve 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Van Emniyet Müdürü olarak atanmış olduğum görevime bugün itibari ile başlamış bulunmaktayım. Her yönüyle muhteşem güzellikler ihtiva eden bu şehirde, öncelikle siz değerli halkımıza hizmet edecek olmanın büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini belirtmek istiyorum. Halkın yanında olmadığı hiçbir emniyet biriminin gerekli başarıyı gösteremeyeceğinin bilincinde olarak, vatandaşlarımızın bize vereceği destek ile sağlayacağımız birlik ve beraberlik atmosferi bölgemizin sorunlarının giderilmesine de öncülük edecektir. Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışan şer odaklarına asla fırsat vermeyecek, bu uğurda gece gündüz demeden çalışacağız. Van'da bugün itibariyle bu onurlu görevi devralırken, başta valimiz olmak üzere; kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve Van halkı ile uyumlu bir çalışma gösteren Emniyet Müdürümüz Mehmet Suat Ekici'ye ve Van'a hizmet eden önceki emniyet müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; sizlere şahsım ve teşkilatım adına saygılarımı sunuyor, halkımızın huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Kaynak: İHA