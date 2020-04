VAN ESOB’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi. Birliğe bağlı 19 odanın dayanışması ile toplanan ve çeşitli ürünlerin bulunduğu 200 gıda kolisi, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e teslim edildi.

Van Valiliği önünde kolileri teslim alan Vali Bilmez, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Van esnafı, STK'ları ve birlikleri ciddi bir katkı verdiler. Bizler de kampanya kapsamında ayni yardımların vefa gruplarına, nakdi yardımların ise Cumhurbaşkanımızın belirttiği hesaplara yapılmasını talep ettik. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, valiliğimiz bünyesindeki vefa gruplarına 200 koli teslim etti. Bunun için kendilerine hem ayni hem de nakdi yardımları için teşekkür ediyorum. Odalarımızın bağlı olduğu birliğimiz bugün çok anlamlı bir destekte bulundular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yardımları inşallah ihtiyacı olan ailelerimize ulaştıracağız" dedi.

"Acılar bizi bir araya getiriyor"

"Acılar bizi birleştiriyor, bir araya getiriyor ve tarih boyunca hep böyle olmuştur" diyen Vali Bilmez, şöyle devam etti:

"Tüm felaketlerde el ele vermişiz ve bir olmuşuz. Acıların paylaştıkça azaldığına, sevgilerin de paylaşıldıkça arttığına inanıyoruz. Van depreminde tüm Türkiye tek yürek olmuştu. Bugün de durumu iyi olan her vatandaş kendi çapında katkı sunuyor."

Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden VAN ESOB Başkanı İsa Berge ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına biz de "Van Burada" dedik. Kampanyaya Türkiye'de ilk başlayan şehir de valimizin öncülüğünde Van oldu. Van'dan Türkiye'ye bir ses, bir çağrı olduk. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu zor günlerde kaynaşmayı ve bu güzelliği yaşamak istedik. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize bağlı merkez ve ilçelerden gelen 19 oda başkanımız burada. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm esnaf camiamız adına Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ediyorum. Valimizin bu süreçte "Van Burada" söylemine destek veren bütün STK'lar harekete geçip el ele vererek, valimiz ile birlikte ülkemiz adına güçlü bir dayanışma örneğini oluşturmuştur. Biz Bize Yeteriz Türkiyem ve ardından Van Burada demek de farklı bir olaydır. Bu anlayış bizim için çok anlamlı ve kıymetlidir. Van'ımız burada demek, devlet millet el ele demektir. Van Burada demek, her daim ve her sıkıntıda Van'ın, ülkemizin, devletinin yanında demektir. Van Burada demek, Cumhurbaşkanımızın yolunda ülkemizin birliği için çabalayan Van demektir. Esnaf camiasına sahip çıkan ve her zaman yanımızda olan kıymetli valimize, samimi ve içten çalışmaları nedeniyle kutluyoruz. Katılımlarından dolayı bütün oda başkanlarıma ve valimize özellikle çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

