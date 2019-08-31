Van Genel Sekreteri Mustafa Yalçın: 653 kişiyi işten çıkarırken çok büyük keyif aldım

Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın işçileri, çalışanları işten çıkarırken büyük keyif aldığını söyledi. HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Twitter hesabından durumu eleştirdi.

ÇOK BÜYÜK KEYİF ALDIM

Halen Kayseri Talas Belediye Başkanı olan Mustafa Yalçın, tepki çeken videoda "Tabii bunların hepsini yok etmek üzere… 653 kişiydi galiba benim imzamla işten çıkardığımız. Bir o kadar da kanun hükmünde kararname ile işlerine son verilenler oldu. Ama şunu söyleyeyim: Ben işten uzaklaştırmaları yaparken çok büyük keyif aldım, zevk aldım" ifadelerini kullanıyor.

HDP'Lİ VEKİL TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Yalçın'ın büyük tepki çeken konuşmasını kişisel Twitter hesabından paylaşan HDP Kocaeli Millletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kayyum döneminde Kayseri'den getirilerek Van Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Sekreter yapılan Mustafa Yalçın KHK ile ihraç etmenin ne kadar hukuki olduğunu zevkle anlatıyor!" yorumunda bulundu.

MUSTAFA YALÇIN KİMDİR?

Mustafa Yalçın, KASKİ Genel Müdürlüğünden sonra 1999 yılından 2015 yılına kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapmıştı. Kay-Tur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Belediye Teftiş Kurulunda görev yapan Mustafa Yalçın, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın genel sekreterliğine atanmıştı.

Yalçın, şu anda Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürütmektedir.