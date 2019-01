Van Gölü Ekspresi’yle Ankara’dan Van’a kucak dolusu yardım yolculuğu

Sırt çantalarına yükledikleri oyuncak, kıyafet ve kitaplarla Ankara'dan yola çıkan InterTurkey ekibi, Van Gölü Ekspresi'yle soğuk kış gününde Van'daki çocuklara yardım götürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen gönüllü üyelerin oluşturduğu InterTurkey grubu, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 7 yıl önce sosyal medya aracılığıyla kurulan ve bugüne kadar yüzlerce gönüllüye ulaşan InterTurkey, ihtiyaç sahipleri, köy okulundaki çocuklar ve kimsesiz çocuklar başta olmak üzere çeşitli yardım projeleri düzenliyor. İlkini geçen yıl gerçekleştirdikleri "Gönül Treni" projesiyle Türkiye'nin her bir köşesinden yaklaşık 150 gezgin geçen yıl Doğu Ekspresi'yle Kars'a giderek çok sayıda çocuğun kıyafet, kırtasiye ve oyuncak ihtiyacını karşıladı. İkincisi, bu yıl düzenlenen proje kapsamında oyuncak ve kitaplar bu kez Van Gölü Ekspresi'yle Van'a gidiyor.

"Tek çıkarımız çocukların yüzündeki tebessüm"

InterTurkey grubunun yöneticilerinden Bilal Özdemir, 7 yıldır çeşitli kamplar, festivaller, etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlediklerini söyledi. Grubu kurarken kendilerine ulaşabilecekleri her çocuğa ulaşma sözü verdiklerini ifade eden Özdemir, "Gençler şunları yapıyor" denilebilsin istediklerini belirtti. Daha önce 195 gezginle Hatay'da mülteci çocuklara oyuncak götürdüklerini anlatan Özdemir, lösemili çocuklarla vakit geçirdiklerini, huzurevi ziyaretleri yaptıklarını da ekledi. Ulaşılması zor köy okullarına ulaşmaya ve bir nebze mutluluk götürmeye çalıştıklarını dile getiren Özdemir, "Türkiye genelinde her ilde bir temsilcimiz var, her il için kurduğumuz gruplarla herkese anında ulaşabiliyoruz. Bu etkinlik için yaklaşık 200 gezginle yola çıktık. Erzurum'dan, Malatya'dan, Kars'tan, Çanakkale'den ve birçok diğer farklı ilden gelen var. Bizim tek bir çıkarımız var o da çocukların yüzünde bir tebessüm sağlayabilmek" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında 6 tane okulun ziyaret edileceğini aktaran Özdemir, 2 okulda da bakım ve onarım çalışmasının yapılacağını kaydetti. Ekip, Ankara Garı'ndan, Van Gölü Ekspresi ile saat 11.00 treniyle yola çıktı.

Kaynak: İHA